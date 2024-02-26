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        Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 08:53
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        Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Ardıçlı köyünde bir çiftçiye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar oluştu.

        Samanlıkta bulunan yaklaşık 7,5 ton saman ise kullanılmaz hala geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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