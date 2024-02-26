Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ardıçlı köyünde bir çiftçiye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar oluştu.
Samanlıkta bulunan yaklaşık 7,5 ton saman ise kullanılmaz hala geldi.
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