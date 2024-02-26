Tokat'ta çıkan yangında bir samanlık zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar oluştu.

Ardıçlı köyünde bir çiftçiye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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