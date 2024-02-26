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        Tokat'ta şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu için doğum günü sürprizi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:22
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        Tokat'ta şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 9 yaşına giren oğlu için doğum günü sürprizi yapıldı.

        Turhal Şehit Aileleri Derneğince, Bingöl'ün Genç ilçesinde 25 Ekim 2016'da güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Çeçen'in oğlu Yiğit Erman Çeçen için doğum günü kutlaması düzenlendi.

        Şehidin oğluna, Turhal Atatürk İlkokulu'nda ders gördüğü esnada sürpriz yapıldı, doğum günü pastası kesildi.

        Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar, Yiğit Erman'ın doğum gününü kutlayarak hediye verdi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, şehidin eşi Rukiye Çeçen, şehidin babası Metin Çeçen, şehidin annesi İpek Çeçen ve şehidin kardeşi Burak Çeçen katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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