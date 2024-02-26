Tokat'ta şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi

Turhal Şehit Aileleri Derneğince, Bingöl'ün Genç ilçesinde 25 Ekim 2016'da güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Çeçen'in oğlu Yiğit Erman Çeçen için doğum günü kutlaması düzenlendi.

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