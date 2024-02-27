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        Tokat'ta deprem tatbikatı yapıldı

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma ekipleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:04
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        Tokat'ta deprem tatbikatı yapıldı
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        Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma ekipleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline geçtiğimiz ay Hafif Seviye Arama ve Kurtarma eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli ile birlikte deprem sonrası yapılması gerekenleri kapsayan tatbikat yapıldı.

        Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikata, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli destek verdi.

        Tatbikatta, enkaz altında kalan bir vatandaşa ulaşılarak ilk yardım müdahalesi ve sonrasında sağlık merkezine sevk edilmesine dair senaryo uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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