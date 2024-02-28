Bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü.Yangın saat 18.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Delice bölgesinde bir bahçede meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü.Yangın saat 18.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Delice bölgesinde bir bahçede meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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