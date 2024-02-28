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        Bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü

        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü.Yangın saat 18.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Delice bölgesinde bir bahçede meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:55
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        Bahçede çıkan yangın ormanla yayılmadan söndürüldü
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        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana yayılmadan söndürüldü.Yangın saat 18.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Delice bölgesinde bir bahçede meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bahçe çevresinde bulunan ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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