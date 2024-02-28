Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Delice mevkisinde dumanı gören vatandaşlar, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Örtü yangını yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.
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