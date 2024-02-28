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        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:26
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        Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Delice mevkisinde dumanı gören vatandaşlar, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

        Örtü yangını yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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