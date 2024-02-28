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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 2 kişiye umut oldu

        TOKAT'ta beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen E.Y'nin (55) bağışlanan organları, 2 ilde 2 hastaya hayat verecek.Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan E.Y. adlı erkek hasta, 23 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve 14 gündür yaşam mücadelesi veren E.Y.'nin beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin onayıyla organları bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan 1 böbreği 1 karaciğeri 2 hastaya nakledilmek üzere hava ve kara yoluyla Sivas ile Erzurum'a gönderildi.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Doku Nakil Kordinatörü Dr. Ahmet Tuğrul Şahin, "Hastamızın yakınlarının da onayı alarak organları bağışlandı. Hastamızın organları 2 hastaya umut olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:50
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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 2 kişiye umut oldu
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        TOKAT'ta beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen E.Y'nin (55) bağışlanan organları, 2 ilde 2 hastaya hayat verecek.Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan E.Y. adlı erkek hasta, 23 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve 14 gündür yaşam mücadelesi veren E.Y.'nin beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin onayıyla organları bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan 1 böbreği 1 karaciğeri 2 hastaya nakledilmek üzere hava ve kara yoluyla Sivas ile Erzurum'a gönderildi.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Doku Nakil Kordinatörü Dr. Ahmet Tuğrul Şahin, "Hastamızın yakınlarının da onayı alarak organları bağışlandı. Hastamızın organları 2 hastaya umut olacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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