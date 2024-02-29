Tokat'ta 3 ev yandı: Anne ve engelli oğlunu köylüler kurtardı TOKAT'ın Almus ilçesinde evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yangın sırasında evde mahsur kalan bedensel engelli Sait Azman (51) ile annesi Hüsne Azman (75) köylüler tarafından kurtarıldı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 04.00 sıralarında Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünde, annesi Hüsne Azman ile birlikte yaşayan engelli Sait Azman'a ait evde çıktı. Soba bacasından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada köylüler, evde mahsur kalan anne Hüsne ile engelli oğlu Sait Azman'ı kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Olay yerine Almus Belediyesi İtfaiyesi, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Azman ailesinin bitişiğinde bulunan 2 eve de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Sait ve Hüsne Azman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:15 facebook

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