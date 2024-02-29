Artova'da deprem tatbikatı yapıldı
Tokat'ın Artova ilçesinde kurumların katıldığı deprem tatbikatı yapıldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde kurumların katıldığı deprem tatbikatı yapıldı.
Taşpınar köyünde Artova Kaymakamlığı koordinesinde, jandarma, emniyet, itfaiye, ilçe özel idare ve UMKE ekipleri tarafından deprem acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği deprem sonrası köyde yıkım medyana geldi. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale etti. Enkaz altında kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Yapılan tatbikata 50 kişi katıldı.
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