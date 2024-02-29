Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.A.K. (38) idaresindeki 60 AEV 618 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Bedriye Üstün Kız Yurdu önünde A.S. (20) yönetimindeki 64 LK 594 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.S. ile yolcu G.Ç. (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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