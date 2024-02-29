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        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:19
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        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.A.K. (38) idaresindeki 60 AEV 618 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Bedriye Üstün Kız Yurdu önünde A.S. (20) yönetimindeki 64 LK 594 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.S. ile yolcu G.Ç. (21) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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