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        Tokat'ta pazarda iklim değişikliğine dikkat çektiler

        Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:05
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        Tokat'ta pazarda iklim değişikliğine dikkat çektiler
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        Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

        Pazar yerinde yapılan etkinlikte, bal kabakları kardan adama dönüştürülerek üzerine de şiir yazıldı. Pazara gelenler bal kabağından kardan adama büyük ilgi gösterdi.

        Platform Başkanı Fatma Esin Tuna, yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecanla bekledik ama şehir merkezine bu sene kar yağmadı. Kardan adam yapamadık, kartopu oynayamadık. Çocuklarımız çok üzgün, bu üzgünlüğün yanında olumsuz etkileri de var tabii, küresel iklim değişikliği, iklim krizi ile yüz yüze kaldık, somut etkilerini görüyoruz. Kuruyan göller, göletler olabilir bu süreçte, bunlar da acı bir sonuç olur. O yüzden iklim değişikliğine dikkati çekmek için geçen hafta lahanadan yaptığımız kardan adamı, bu hafta bal kabağından yaptık. Amacımız insanların iklim değişikliğinin farkında olmalarını sağlamak. Mevcut olan suyumuzu en etkin şekilde kullanmalıyız. Geleceğe, genç nesillere topraklarımızı, suyumuzu, doğamızı miras olarak bırakabilmeliyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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