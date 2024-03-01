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        Almus Hükümet Konağı inşaatı başladı

        Tokat'ın Almus ilçesinde hükümet konağı inşaatı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:08
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        Almus Hükümet Konağı inşaatı başladı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde hükümet konağı inşaatı başladı.

        Yaklaşık olarak 2 yıl önce yeniden yapılmak üzere yıkılan Hükümet Konağının inşasına bodrum artı 3 kat olarak başlandı. Geçtiğimiz ay ihalesi sonuçlanan hükümet konağının inşaatı bitirme süresi 500 gün olarak belirlendi.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "2024 yılı içinde yatırım programına alınan hükümet konağımızın geçen ay itibarı ile ihale süreci tamamlandı. Bugün itibarı ile de sözleşmesi imzalanmış olup inşaatımızda hafriyat süreci bugün başladı. Yakın bir zamanda temel atma töreni de yapıp 3 bin 500 metre kare olan hükümet konağımızı müteahhitle beraber tamamlayıp Almus halkının hizmetine açacağız. İnşallah güzel bir hizmet olur, Almus'lu hemşerilerimize hayırlı olması dileği ile Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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