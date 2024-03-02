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        Tokat'ta toprak kayması yaşanan köyde afet evleri yapılacak

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 caminin toprak kaymasından etkilendiği Günebakan köyünde afet evlerinin yapılacağı alan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:15
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        Tokat'ta toprak kayması yaşanan köyde afet evleri yapılacak
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 caminin toprak kaymasından etkilendiği Günebakan köyünde afet evlerinin yapılacağı alan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Hatipoğlu AA muhabirine, 3-4 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle Günebakan'da tedbir amaçlı 40 evin boşaltıldığını ve bölgenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini söyledi.

        Toprak kayması yüzünden bazı yıkımlarının olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Camimiz, 40 evimiz, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo ve 4 iş yeri etkilendi. Buralarla ilgili tahliye kararlarını hızlıca aldık, bölgeyi kapattık. Bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Vatandaşlarımızdan ihtiyacı olanlara gerekli yardımları hemen ulaştırdık. AFAD'dan vatandaşlarımıza destek amaçlı gelen para, pazartesi günü vatandaşlarımızın hesaplarına geçmiş olacak. Alternatif olarak afet evlerini yapacağımız alan ile ilgili olarak da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da süreci yakından takip ediyor. Bakanımıza son bilgileri de verdik." diye konuştu.

        Hatipoğlu, afet konutlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacağını dile getirerek, "Burada hak sahipliği listesini 22 Şubat'ta asmıştık. 1 aylık askı süresi sonunda da hak sahipliği kesinleşmiş olacak. Bununla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. Her halükarda vatandaşlarımızı en iyi şekilde yerleştireceğiz. Onları mutlu edecek bir çözüm üreteceğiz. Sadece toprak kaymasından etkilenen bölge üzerinde çalışıyoruz. Toprak kaymasının gelişip gelişmeyeceği, büyüyüp büyümeyeceği hususunu da yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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