Almus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, iftar sonrasında şehit ve gazilerin aileleri ile sohbet etti.

Almus Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Tufantepe'de şehit aileleri ve gazilerle yapıldı.

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