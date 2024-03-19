Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Almus Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Tufantepe'de şehit aileleri ve gazilerle yapıldı.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, iftar sonrasında şehit ve gazilerin aileleri ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Down sendromlulardan ziyaret
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Down sendromlulardan ziyaret
        Otomobiliyle giderken kesilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
        Otomobiliyle giderken kesilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
        Tokat'ta Necati dede, yarım asırdır leylek yuvasının onarımını yapıyor
        Tokat'ta Necati dede, yarım asırdır leylek yuvasının onarımını yapıyor
        Niksar Kaymakamı Çeçen şehit aileleri ve gazileri ağırladı
        Niksar Kaymakamı Çeçen şehit aileleri ve gazileri ağırladı
        Tokat'ta kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtarıldı
        Tokat'ta kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtarıldı
        BBP Tokat İl Başkanı Omalar, Tokat'ta Eyüp Eroğlu'nu destekleyeceklerini aç...
        BBP Tokat İl Başkanı Omalar, Tokat'ta Eyüp Eroğlu'nu destekleyeceklerini aç...