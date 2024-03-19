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        Tokat'ta kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:15
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        Tokat'ta kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtarıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Sanayi Sitesi 3. blokta, sahipsiz köpek bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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