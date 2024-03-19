Tokat'ta kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Sanayi Sitesi 3. blokta, sahipsiz köpek bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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