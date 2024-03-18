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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Tokat'ın Turhal, Artova, Sulusaray, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:30
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Tokat'ın Turhal, Artova, Sulusaray, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turan Soğukoluk ve Belediye Başkan Vekili Demirkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar yaptı.

        Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Artova

        Artova ilçesindeki tören Kaymakamlık önünde yapıldı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Atatürk Anıtı'na Kaymakam Habip Atam ve Belediye Başkanı Lütfü Yalçın tarafından çelenk sunuldu.

        - Sulusaray

        Sulusaray Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Kaymakam Bozkurt ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin mezarları başında Kur'an okunmasının ardından dua etti.

        - Yeşilyurt

        Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.

        Şehitlik ziyaretinde tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu, sinevizyon ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        - Başçiftlik

        Başçiftlik ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe merkezi, Hatipli beldesi ve köylerde bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        İlçe Spor Salonu'ndaki programda, öğrenciler tarafından Çanakkale türküleri seslendirildi, şiirler okundu, oratoryo seslendirildi ve Çanakkale isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        İlçe genelindeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere program sonunda ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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