Tokat'ta dolu etkili oldu
Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.
Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.
İl merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı başladı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.
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