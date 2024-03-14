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        Tokat'ta dolu etkili oldu

        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:42
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        Tokat'ta dolu etkili oldu
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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.

        İl merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı başladı.

        Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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