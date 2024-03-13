Tokat'ta cip tarlaya devrildi: 4 yaralı

TOKAT’ınErbaa ilçesinde tarlaya devrilen cipteki 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 23.30 sırlarında ilçeye bağlı Kale köyü yakınlarında meydana geldi. Karayaka beldesi yönünden, Kale köyü istikametine seyreden Rıdvan U. yönetimindeki 55 AVB 55 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki arkadaşları Samet Ö., Pınar G. ve Özlem Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.