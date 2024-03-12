Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Program, Başçiftlik Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından Birlik isimli oratoryo gösterisi sunuldu.

        Hüsran ve 12 Mart isimli şarkıların öğrenci korosu tarafından seslendirilmesinin ardından İstiklal Marşı'yla ilgili oratoryo gösterisi yapıldı.

        İlçe genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel tarafından ödülleri verildi. Kaymakam Yüksel ve ilçe protokolü öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak

        Benzer Haberler

        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, ilk iftarı şehit ailesiyle yaptı
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, ilk iftarı şehit ailesiyle yaptı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta kavşakta duran araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına ya...
        Tokat'ta kavşakta duran araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına ya...
        Hediye koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı sürü sahibi oldu
        Hediye koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı sürü sahibi oldu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi
        Babacan; Üreticilerimiz hayvanlarından birini kesiyor, yem parası yapıyor
        Babacan; Üreticilerimiz hayvanlarından birini kesiyor, yem parası yapıyor