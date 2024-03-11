Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, ilk iftarı şehit ailesiyle yaptı

Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, "İtfaiye Müdürlüğünden mesai arkadaşımız Duran Aktaş'ın şehit oğlu Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın bizlere emaneti şehit ailemizle birlikte ilk iftarımızı yaptık. Rabbim, ramazan ayının rahmetiyle hepimizi kuşatsın, bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Eroğlu, 2018 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın ailesini eşi Hatice Eroğlu ile ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.