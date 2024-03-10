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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:33
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Babacan, partisinin Tokat Belediye Başkan adayı Sedat Ay'ın seçim çalışımlarına destek vermek için Tokat'a geldiklerini söyledi.

        Kentlerin sorunlarına işaret eden Babacan, saldırgan sahipsiz hayvanların da kentler için önemli bir sorun olduğunu belirtti.

        Babacan, "Saldırgan sokak hayvanları sorunu, Türkiye'ye, Tokat'a yakışmıyor. Bu soruna hala çözüm bulunamamış olması, 2024 Türkiye'si için büyük bir ayıp, büyük bir utançtır. Belediyesiyle, iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğudur. Biz bu sorunu da çözeceğiz." dedi.

        Ekonomiye de değinen Babacan, çiftçiye, hayvancılığa gerekli destek verilmeden gıda enflasyonunun düşürülemeyeceğini ifade etti.

        Daha sonra Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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