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        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksel'den ayakkabı fabrikasına ziyaret

        Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Başçiftlik ilçesinde geçen yıl açılan ayakkabı fabrikasının birinci yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:53 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:53
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        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksel'den ayakkabı fabrikasına ziyaret
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        Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Başçiftlik ilçesinde geçen yıl açılan ayakkabı fabrikasının birinci yılını kutladı.

        İstanbul'da faaliyet gösteren ayakkabı firması sahibi Hikmet Okur, Gökhan Kaya ve Mustafa Kaya'nın Başçiftlik ilçesinde kurduğu ve 30 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikasının birinci yılı doldu.

        Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksel, firma yetkilileriyle pasta keserek birinci yıllarının dolmasını kutladı.

        Yüksel, firma sahiplerinin doğup büyüdükleri topraklara yatırım yaptıklarını belirterek, "Siz çalışanlar bu yatırımlara sahip çıkarak, özverili çalışarak istihdamın artmasına vesile olacaksınız. Sizlerin gayreti ve başarısı firmanın başarısı, firmanın başarısı da yeni yatırımcıları buraya getirecektir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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