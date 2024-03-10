Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

        Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

        Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

        Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksel'den ayakkabı fabrikasına ziyaret
        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yüksel'den ayakkabı fabrikasına ziyaret
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta 'tefecilik' ve 'yağma'ya 4 tutuklama
        Tokat'ta 'tefecilik' ve 'yağma'ya 4 tutuklama
        Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutukl...
        Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutukl...
        Tokat'ta park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi