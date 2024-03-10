Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

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