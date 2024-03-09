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        Tokat'ta otomobil alev alev yandı

        TOKAT'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:55
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        Tokat'ta otomobil alev alev yandı
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        TOKAT'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında, Tokat- Turhal karayolu Dimes mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halindeki 38 KM 332 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Ahmet Kara, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu. Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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