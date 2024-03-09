Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kentte dün, Uğur Çabuş ile E.K. ve Ö.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Çabuş hayatını kaybetmişti.

İlçede Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. (27) ve Ö.B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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