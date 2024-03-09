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        Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:44
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        Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçede Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. (27) ve Ö.B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte dün, Uğur Çabuş ile E.K. ve Ö.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Çabuş hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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