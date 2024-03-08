Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Çarşı Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen 323 bin 500 lira İHH aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.

Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin organize ettiği kermeste yöresel yemek ve giyecek kermesi düzenlendi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir lise tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi

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