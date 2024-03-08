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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:40
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        Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yeşilırmak Mahallesi Saman Pazarı Yolu Erdoğan Sokak'ta, Uğur Çabuş ile E.K. (27) ve Ö.B. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çabuş bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Çabuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        E.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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