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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ta mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:57
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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ta mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kentin 1425 rakımlı ilçesi Başçiftlik'te merkez ile Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalar kar yağışının ardından beyaza büründü.

        İlçenin yüksek kesimlerinde karla birlikte sisli hava ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı.

        İlçe genelinde kapalı köy yolu bulunmuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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