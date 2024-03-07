Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kentin 1425 rakımlı ilçesi Başçiftlik'te merkez ile Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalar kar yağışının ardından beyaza büründü.

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