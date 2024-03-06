AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti.
Arslan, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Enes Hamamcı, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Üzümören beldesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen Fahrettin Bilir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Arslan, yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun diliyorum. Vatandaşımızın yanındayız. Gerekli her türlü desteği vereceğiz." dedi.
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