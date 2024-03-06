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        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:26
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        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
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        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

        Arslan, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Enes Hamamcı, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Üzümören beldesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen Fahrettin Bilir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Milletvekili Arslan, yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun diliyorum. Vatandaşımızın yanındayız. Gerekli her türlü desteği vereceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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