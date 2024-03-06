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        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı

        MHP Yeşilyurt İlçe Seçim İrtibat Bürosu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:16
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        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı
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        MHP Yeşilyurt İlçe Seçim İrtibat Bürosu açıldı.

        MHP İlçe Başkanlığı alt katında bulunan seçim irtibat bürosu açılışına MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Yay, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, MHP Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Muhsin Yılmaz ile partililer katıldı.

        Bulut ve Yılmaz'ın konuşmaları sonrasında yapılan dua ve kesilen kurban ile ilçe seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

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