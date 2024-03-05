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        Tokat'ta Kuman Göleti buz tuttu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Kuman Göleti, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:38
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        Tokat'ta Kuman Göleti buz tuttu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Kuman Göleti, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

        Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, 1680 rakımdaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

        Bir süre önce kar yağışının da etkili olduğu bölgede, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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