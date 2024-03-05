Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (4)

        KAZANINDAHA VAHİM SONUÇLAR DOĞURMAMASINA ŞÜKREDİYORUZTokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin son durumu hakkında BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:03 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZANINDAHA VAHİM SONUÇLAR DOĞURMAMASINA ŞÜKREDİYORUZ

        Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin son durumu hakkında BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı açıklamada bulundu. Çomaklı, Destici'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ayağında çatlak ve kafa bölgesinde yaralanmalar oluşmuştur. Araçta bulunan Sayın Genel Başkanımız ve beraberindeki heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanın daha vahim sonuçlar doğurmamasına şükrediyoruz. Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi partilerimizin genel başkanlarına, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve diğer bakanlarımıza, Tokat milletvekillerimize, Tokat Valimize, devlet erkanına, partililerimize, Alperenlerimize ve ekran başında dualarını eksik etmeyen aziz milletimize, Türk ve İslam dünyasına, Büyük Birlik Partisi camiası olarak teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız şu an müşahade altında olup doktorlarımızın son incelemeleri ve verecekleri rapor doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 5 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 5 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (3)
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (3)
        GÜNCELLEME 3 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 3 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...