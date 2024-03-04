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        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı

        Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:45
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        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
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        Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

        Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

        Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralandı.

        Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, Destici'nin bir gece hastanede müşahede altında tutulacağını açıkladı.

        Hatipoğlu, "Sayın Genel Başkan'ın alnında yüzeysel sıyrıklar, sol dizde hafif şekilde bir zedelenme var. Yarın inşallah taburcu olacak. Bu gece misafir edeceğiz. Kendisiyle biraz önce tekrar görüştüm. Gayet iyi, hatta normalde gitmeyi istiyordu ancak doktorlar özellikle kalmasının, misafir edilmesinin daha uygun olacağını ifade ettiler." dedi.

        BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ile şoför Murat Öksüz ve koruma polisi Mehmet Özkul'un da tetkiklerinin bitirildiğini aktaran Vali Hatipoğlu, "İl Başkanı Mustafa Omalar'da da keza bir sıkıntı yok. Ama müşahede amaçlı olarak bu gece hastanemizde misafir edilecekler. Şoförümüzün sol bileğinde çatlak var. Kolu bu anlamda alçıya alındı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Tekrar tüm Büyük Birlik Partisi camiasına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut da hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförün ani fren yapmasıyla kazanın meydana geldiğini anlattı.

        Bulut, "Camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Rabbimize çok şükür. Elhamdülillah, Başkanımız, İl Başkanımız, koruma ve şoför arkadaşımız iyiler. Türkiye'nin değişik yerlerinden yüzlerce telefon aldım. Sayın Valimizin talimatlarıyla Genel Başkanımız ve arkadaşlarımızın sağlık durumlarıyla ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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