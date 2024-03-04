Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (3)

YARALILAR,TOKAT DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğleden sonra, Reşadiye ilçesinde partisinin mitingine katılmak üzere Sivas'tan kara yoluyla seyir halindeyken, Tokat-Reşadiye kara yolunun 15'inci kilometresinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücü Murat Öksüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, makam aracı su kanalına düştü. Kazada Destici ve araçtaki BBP İl Başkanı Mustafa Omalar ile koruması Kenan Gökçe ve sürücü Murat Öksüz yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ilk tedavilerinin ardından da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer hastaneye gelip Destici ile beraberindekilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Numanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Destici ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.