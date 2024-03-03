Tokat'ta bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Büyük Beybağı Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinin bahçesindeki kartonlar tutuştu.
Yangını gören çalışanlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çalışanlar tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekipleri bahçede kontrol yaptı.
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