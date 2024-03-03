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        Tokat'ta bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:15
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        Tokat'ta bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ta özel bakım merkezinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Büyük Beybağı Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinin bahçesindeki kartonlar tutuştu.

        Yangını gören çalışanlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Çalışanlar tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri bahçede kontrol yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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