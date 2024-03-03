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        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:42
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        Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        –Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Yüksek kesimlerde bulunan Üçoluk Göleti, Karlık Boğazı ve Alaçal Tepesi'nde kar etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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