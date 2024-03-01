TOGÜ'de şiddete sıfır tolerans eğitimi verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) şiddete sıfır tolerans eğitimi verildi.

TOGÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından şiddete sıfır tolerans başlıklı şiddet farkındalık eğitimi düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda gerçekleşen eğitime Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Esra Çaylak Altun, Dr. Öğretim Üyesi Vasfiye Eroğlu ile tekstil firması yönetici ve çalışanları katıldı.

Eğitimde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinden Psikolog Meltem Arslan Karaca ve TOGÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Avukat Şeyma Nur Demiray görev aldı. Eğitimde şiddet, şiddet türleri ve şiddete uğramış bireyin hukuki süreci konularında ayrıntılı bilgiler dinleyicilere aktarıldı.