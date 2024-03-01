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        Tokat'ta, heyelanda 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı

        TOKAT'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:05
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        Tokat'ta, heyelanda 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı
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        TOKAT'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı. 

        Niksar ilçesi Günebakan köyünde 3- 4 Şubat'ta meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası, 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile boşaltılan cami yıkıldı. Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler ise bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi.

        ​BAKAN YERLİKAYA GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini bildirmişti. Yerlikaya, "Tokat ilimiz Niksar ilçemiz Günebakan Köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde heyelan meydana gelmiş; heyelan sonucu 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 cami etkilenmişti. Heyelanın yaşandığı bölge 16 Şubat tarihinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiş ve 40 konut tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 Milyon 188 Bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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