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        Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri jandarma 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 03:58 Güncelleme: 02.03.2024 - 03:58
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        Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri jandarma 5 kişi yaralandı.

        Semih Balaban Caddesi'nde, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş S.A. (52) idaresindeki 71 AAG 402 plakalı otomobile, H.E.A. (28) yönetimindeki 60 AEF 946 plakalı otomobil ve M.B'nin (21) kullandığı 34 GSN 134 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ö.F.A. (16) ve H.B. (17) yaralandı.

        Yarlılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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