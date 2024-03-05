Tokat'ta çıkan yangında garaj hasar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında garaj hasar gördü.
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında garaj hasar gördü.
Yarbaşı köyünde H.Ş'e ait boş garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında garaj hasar gördü.
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