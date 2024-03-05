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        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiye 13. oldu

        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi'nin, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiye 13.'sü olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:49
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        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiye 13. oldu
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        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi'nin, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiye 13.'sü olduğu bildirildi.

        Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen oyunlarda il finallerinde Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi öğrencileri, ülke genelinde 218 resmi ve özel lisenin katıldığı yarışmalarda 9. sınıflarda 13. sırayı, 10. sınıflarda 168 resmi ve özel lise arasında 8. sırayı, 11. sınıflarda 154 resmi ve özel lise arasında yine 8. sırayı elde etti. Derece elde eden öğrenciler Okul Müdürü Mustafa Karaca tarafından ödüllendirildi.

        Müdür Karaca, yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunları yarışmalarında ilimizin ve okulumuzun yüz akı olan siz gençlerimizi gönülden kutluyorum. Yapacağınız çalışmalarda okul olarak her zaman sizleri destekliyor, her türlü kolaylığı sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Sizler ülkemizin geleceği, okulumuzun gururusunuz. Öğrencilerimizle yakından ilgilenen, onları teşvik ederek, çalışmalarında yol göstererek danışmanlık yapan Mahmut Arı ve Melike Çalık öğretmenlerimizi de emeklerinden dolayı ayrıca kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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