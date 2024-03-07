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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bizler yerel makamları kişinin duasını alarak, milletin duasını alarak Allah'ın rızasını kazanmanın bir aracı olarak gördük." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:18
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Tokat'ta konuştu:
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        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bizler yerel makamları kişinin duasını alarak, milletin duasını alarak Allah'ın rızasını kazanmanın bir aracı olarak gördük." dedi.

        Sırakaya, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanlığınca 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

        Milletlerin geçmişinde, tarihinde yol bulmanın, iz sürmenin, aydınlığa çıkmanın zor olduğu dönemlerin bulunduğunu belirten Sırakaya, "Böyle dönemlerde havanın fırtınalı olduğunu, havanın bulanık olduğunu, havanın karanlık olduğunu görürsünüz. Özellikle böyle dönemlerde bu necip milletimiz imanıyla, azmiyle, kararlılığıyla ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi bundan yüzyıl önce yaşamış olduğumuz istiklal mücadelemizdir. Yedi düvelin bir araya gelerek İstiklal Marşı şairimizin biri Hindu, biri yamyam biri bilmem ne bela diye tarif etmiş olduğu bu süreçte bu necip milletimiz imanlı duruşuyla bu sürecin üstesinden gelmiştir. Kurtuluş Savaşı ruhunu asla kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu.

        Genel seçim sürecini tamamladıklarını anlatan Sırakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Allah'a hamd olsun necip milletimiz Anadolu irfanıyla kendisine yapılmaya çalışılan operasyonlara bir kez daha dur dedi. Fırsat vermedi. Önündeki seccadeyi halı parçası olarak gören, 40 gün boyunca kalp işareti yaparak kalpsizlikte zirve yapanların hepsine gereken cevabı verdi. Allah'a hamd olsun. Anadolu irfanı, sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha 5 yıllığına bu millete hizmetkar olma görevini verdi. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Bizler yerel seçimleri bir koltuk olarak asla görmedik. Bizler genel seçimle, yerel seçim sürecini daima birbirinden ayırt etmesini bildik. Yerel seçimleri vatandaşa dokunan ilk el, vatandaşın sıkıntısını duyan ilk kulak olarak bildik ve onun sorunlarını yerelde çözmek için bir yer olarak gördük. Bizler yerel makamları kişinin duasını alarak milletin duasını alarak Allah'ın rızasını kazanmanın bir aracı olarak gördük."

        Sırakaya, Reşadiye Belediye Başkan adayı Kazım Elmas'a destek istedi.

        Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katılan Sırakaya, "Cumhuriyetin ilk yüzyılındaki eksiklikleri tamamlayarak, ikinci yüzyılındaki yapılması gereken hazırlıkları bitirerek Allah'ın izniyle 31 Mart tarihinden itibaren Türkiye Yüzyılını, şehirlerini inşa sürecine başlayacağız." ifadesini kullandı.

        Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve partililer katıldı. Toplantı, Uğur Işılak konseriyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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