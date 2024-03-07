Tokat'tan kısa kısa

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlerin heyecanını gördükçe geleceğe olan umudunun da daha fazla arttı. Gençlerin dinamizminin her türlü takdirin üzerinde." dedi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Gazismanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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