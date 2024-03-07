Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.