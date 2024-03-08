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        Almus'ta hizmet içi eğitim kursu tamamlandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde müftülükçe düzenlenen hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:57
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        Almus'ta hizmet içi eğitim kursu tamamlandı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde müftülükçe düzenlenen hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

        İlçede 3 ay süren 160 saatlik hizmet içi eğitim kursu sona erdi. Kursu başarıyla bitiren 14 müezzin kayyıma belgeleri, Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle verildi.

        Almus Müftü Vekili Erol Güneş, talim ve tashih-i huruf konulu hizmet içi eğitim kursunun bittiğini belirterek, "Kursumuzun amacı, her hocamıza güzel okuyuş kazandırmak. Kursu, ilçeye bağlı köylerimiz ve merkezde görevli imam ve müezzinlerin katılımıyla yaptık. Rabb'im kursumuzu başarıyla bitiren hocalarımızın zihinlerini açık etsin, görev yerlerinde huzurla görev yapmalarını nasip etsin." dedi.

        Kaymakam Emre Çömen de kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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