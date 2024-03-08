Almus'ta hizmet içi eğitim kursu tamamlandı

Kaymakam Emre Çömen de kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Almus Müftü Vekili Erol Güneş, talim ve tashih-i huruf konulu hizmet içi eğitim kursunun bittiğini belirterek, "Kursumuzun amacı, her hocamıza güzel okuyuş kazandırmak. Kursu, ilçeye bağlı köylerimiz ve merkezde görevli imam ve müezzinlerin katılımıyla yaptık. Rabb'im kursumuzu başarıyla bitiren hocalarımızın zihinlerini açık etsin, görev yerlerinde huzurla görev yapmalarını nasip etsin." dedi.

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