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        Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ta 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:18
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        Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Tokat'ta 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan tavuk döner alıp yedi.

        Öğrencilerde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi.

        Okula çağrılan sağlık görevlileri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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