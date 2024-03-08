Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi.

Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan tavuk döner alıp yedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.