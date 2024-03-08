Tokat'ta hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan hanımlar kıraathanesi açıldı.

Yeşilırmak Mahallesi millet bahçesi içinde yer alan hanımlar kıraathanesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hanımlar kıraathanesinin bir süredir hizmet verdiğini dile getiren Eroğlu, "Resmi açılışını bugün yapıyoruz. Hayırlı olsun. Kadınlarımız, evlerimizin sapasağlam direğidir. Onlar bizim kahramanlarımızdır. Her başarılı erkeğin arkasında ondan daha başarılı kadın vardır derler. Onun için sizler bu toplumunda ailelerimizin de hem görünen hem de görünmeyen kahramanlısınız." dedi.

Daha sonra hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı.