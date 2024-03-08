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        Tokat'ta hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı

        Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan hanımlar kıraathanesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:01
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        Tokat'ta hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı
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        Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan hanımlar kıraathanesi açıldı.

        Yeşilırmak Mahallesi millet bahçesi içinde yer alan hanımlar kıraathanesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Hanımlar kıraathanesinin bir süredir hizmet verdiğini dile getiren Eroğlu, "Resmi açılışını bugün yapıyoruz. Hayırlı olsun. Kadınlarımız, evlerimizin sapasağlam direğidir. Onlar bizim kahramanlarımızdır. Her başarılı erkeğin arkasında ondan daha başarılı kadın vardır derler. Onun için sizler bu toplumunda ailelerimizin de hem görünen hem de görünmeyen kahramanlısınız." dedi.

        Daha sonra hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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