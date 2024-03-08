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        Tokat'ta yıkılıp yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı

        Tokat'ta, tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:43
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        Tokat'ta yıkılıp yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı
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        Tokat'ta, tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı.

        Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan tarihi Horuç Camisi, 9 yıl önce içi ve bahçe duvarlarında oluşan derin çatlak ile yarıklar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı gereği tehlikeye yol açması üzerine yıkıldı.

        Sadece minaresi kalan Horuç Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından rekonstrüksiyon (kalıntı ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması) yöntemiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, AA muhabirine, Horuç Camisi'nin yıkılmadan önce çeşitli zamanlarda restorasyon gördüğünü söyledi.

        Minaresinden hareketle caminin inşa tarihinin 15. yüzyıla kadar gidebileceğini tahmin ettiklerini anlatan Erdoğan, alt parselindeki kazı çalışması sırasında duvarlarının kayması neticesinde 9 yıl önce ibadete kapatılıp ardından yıkıldığını belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı ekim ayında caminin yeniden inşası için ihale yapıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Cami, rekonstrüksiyon yöntemi ile yapılmıştır. Camimiz, Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile ramazan ayı gelmeden tamamlandı. Cuma namazı ile ibadete açılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kültürel mirasımızın paha biçilemez hazineleri olan vakıf eserlerimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmeye ve tarihimizin emaneti olan vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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