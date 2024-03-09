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        Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Tokat'tın Turhal ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:14
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        Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Tokat'tın Turhal ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal'da tefecilik, tehdit gibi suçları işledikleri belirlenen ve 62 olaya karıştıkları tespit edilen 9 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramada, 3 tapu, 1 senet, 1 ipotek senedi, muhtelif sayıda borç alacak dokümanı, 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

        Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.A, D.A, A.A. ve F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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