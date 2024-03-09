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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:39
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ta başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Kentte öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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