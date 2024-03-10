Babacan; Üreticilerimiz hayvanlarından birini kesiyor, yem parası yapıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin aday tanıtımı için geldiği Tokat'ta belediyelerin altyapı konusunda çalışmalarına önem vermesi gerektiğine vurgu yaparken, besicilerin de sorunlarına değinerek, “Üreticilerimize bakıyoruz; hayvanlarından birini kesiyor yem parası yapıyor, diğer hayvanlarına yediriyor." dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısına katıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Babacan, alt yapı çalışmalarının önemine değinerek, “Altyapıyı elden geçirmek, insanlara onurlu bir yaşam sunmak şart. Bu onurlu yaşamın içinde, afetlerde yaralanmak da yok, saldırgan sokak hayvanları tarafından tehdit edilmek de. Saldırgan sokak hayvanları sorunu, Türkiye’ye, Tokat’a yakışmıyor. Bu soruna hala çözüm bulunmamış olması, 2024 Türkiye’si için büyük bir ayıp, büyük bir utançtır. Belediyesiyle, iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğudur. Biz bu sorunu da çözeceğiz.” diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan besicilerin sorunlarına da değinen Babacan, “Üreticilerimize bakıyoruz; hayvanlarından birini kesiyor, yem parası yapıyor, diğer hayvanlarına yediriyor. Sonuçta bakıyorsunuz Türkiye'de hayvan popülasyonu azalıyor. Hep söylüyorum, çiftçiye, hayvancılığa gerekli desteği vermeden gıda enflasyonunu düşüremezsiniz" ifadesini kullandı. Babacan'ın konuşmasının ardından aday tanıtım toplantısına geçildi.